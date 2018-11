AIRBUS : ATR célèbre la livraison de son 1 500ème appareil

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

ATR, une coentreprise à parts égales entre Airbus et Leonardo, célèbre la livraison de son 1500e appareil. Il s’agit d’un ATR 72-600, livré à la compagnie aérienne Japan Air Commuter à la fin du mois d'octobre dernier. « ATR est l'acteur de référence dans le secteur de l'aviation régionale et nous avons pour ambition de renforcer encore notre rôle et notre position sur ce marché », a déclaré Stefano Bortoli, le Président exécutif d’ATR.