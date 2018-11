Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

ATR, une coentreprise à parts égales entre Airbus et Leonardo, estime un besoin de près de 100 turbopropulseurs sur le marché japonais d’ici 2025. « L’ATR est maintenant bien établi dans l’aviation régionale japonaise et nous prévoyons un fort potentiel de croissance pour la prochaine décennie », a commenté Stefano Bortoli, le Président exécutif d’ATR." La liaison vers de petites communautés isolées, l'augmentation du tourisme local et des vols à destination des sites classés au patrimoine mondial, de même que la célébration de deux événements sportifs internationaux majeurs, vont stimuler les déplacements régionaux au Japon et l'ATR constitue l'outil idéal pour offrir une connectivité à travers tout le pays ", a ajouté le dirigeant.ATR a livré son 1 500ème avion, un ATR 72-600, à Japan Air Commuter (JAC) en octobre dernier. Le premier appareil livré au Japon était un ATR 42-600, destiné à Amakusa Airlines, en 2015.