AIRBUS : Air Botswana a pris livraison de son premier ATR 72-600

ATR, une coentreprise à parts égales entre Airbus et Leonardo, annonce qu’Air Botswana, la compagnie aérienne nationale du Botswana, a pris livraison de son premier ATR 72-600 vendredi dernier. L’appareil, livré à Toulouse, est le premier d’une commande de deux ATR 72-600 effectuée en juillet. Le second doit être livré avant la fin de l’année. Ces deux appareils moderniseront la flotte actuelle d’ATR d’Air Botswana, composée de trois ATR 42-500 et d’un ATR 72-500." Les ATR 72-600 présentent également de remarquables performances en termes de consommation de carburant et de faibles émissions de CO2, ce qui constitue une importante valeur ajoutée ", a déclaré Agnes Tsholofelo Khunwanam, la Présidente exécutive d'Air Botswana.