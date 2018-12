Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Airbus nomme Alberto Gutiérrez (56 ans) directeur de l’entité « Military Aircraft » au sein d’Airbus Defence and Space à compter du 1er janvier prochain. Il sera directement rattaché à Dirk Hoke, président exécutif (Chief Executive Officer, CEO) d’Airbus Defence and Space et siègera au Comité exécutif de la division. Alberto Gutiérrez exercera également la fonction de directeur d’Airbus Espagne et supervisera à ce titre l’ensemble des activités de l’entreprise dans ce pays.Il succède à Fernando Alonso (62 ans) qui prend sa retraite après 40 ans passés dans l'industrie aéronautique et spatiale, dont 37 chez Airbus. Fernando Alonso restera en poste jusqu'à la fin mars 2019, afin d'assurer une transition harmonieuse avec son successeur.Alberto Gutiérrez est directeur adjoint de l'entité Military Aircraft d'Airbus Defence and Space depuis juillet 2017.