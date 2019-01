AIRBUS : Avation confirme la commande de huit ATR 72-600

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Avation PLC, société de leasing d’appareils commerciaux, et ATR (une coentreprise à parts égales entre Airbus et Leonardo) confirment qu’Avation a décidé d’exercer son option d'achat de huit nouveaux ATR 72-600 supplémentaires, les livraisons étant prévues entre 2020 et 2022. « Outre cette commande, la société a conservé ses droits d’achat, ainsi que la protection des prix, pour 25 appareils supplémentaires jusqu’en décembre 2025 », a déclaré Jeff Chatfield, le Président exécutif d’Avation PLC." Nous sommes également fortement intéressés par l'idée de convertir, le cas échéant, certaines de nos commandes ou options pour la version cargo qui a, nous le croyons, des perspectives positives ", a ajouté le dirigeant.