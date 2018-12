Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Citi réitère sa recommandation d’Achat sur le titre Airbus, assortie d’un objectif de cours de 131 euros, dans le sillage des commandes et livraisons à fin novembre 2018. Ainsi, entre janvier et novembre, le géant aéronautique a livré 673 appareils et enregistré 380 commandes nettes d’avions. Cela signifie qu’Airbus devra livrer 127 avions en décembre pour atteindre son objectif d’environ 800 livraisons pour l'exercice. Selon le bureau d’études, cela « semble faisable, mais difficile ».