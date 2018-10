Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Citi réitère sa recommandation Achat sur le titre Airbus, assortie d’un objectif de cours de 134 euros, après la publication par le groupe aéronautique de ses chiffres de commandes et livraisons entre janvier et septembre 2018. Sur cette période, Airbus a livré 503 appareils et enregistré 256 commandes nettes d’avions. Si l’attention est généralement focalisée sur le nombre de commandes, cette fois-ci, le bureau d’études explique que le nombre de livraisons est plus pertinent. In fine, l’analyste estime que l’objectif annuel d’environ 800 avions livrés lui paraît tout juste réalisable.