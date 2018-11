AIRBUS : Dominik Asam nommé Directeur financier

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans le cadre du renouvellement de son équipe dirigeante menée par le conseil d’administration, Airbus a nommé Dominik Asam (49 ans) pour succéder à Harald Wilhelm (52 ans) en qualité de Directeur financier (CFO) à partir d’avril 2019. Actuellement CFO de la société de semi-conducteurs, Infineon Technologies AG, Dominik Asam rejoindra Airbus le 1er avril 2019, afin d’assurer une transition harmonieuse avec Harald Wilhelm qui continuera à exercer ses fonctions jusqu’à l’Assemblée générale des actionnaires le 10 avril 2019.En tant que CFO, Dominik Asam sera rattaché au futur CEO Guillaume Faury et siègera au Comité exécutif d'Airbus.Titulaire d'un diplôme d'ingénierie mécanique de l'Université technique de Munich, obtenu en 1994, Dominik Asam a débuté sa carrière professionnelle en 1996 dans la division Investment Banking de Goldman Sachs Inc., notamment à Francfort, Londres et New York. Outre ses études à Munich, d'où il est originaire, M. Asam, est titulaire d'un Master en gestion des entreprises de l'INSEAD et d'un diplôme d'ingénierie mécanique de l'École Centrale Paris.Dominik Asam a été nommé CFO d'Infineon Technologies en 2011, avec sous sa responsabilité le contrôle de gestion, l'informatique, la trésorerie, les relations investisseurs, la conformité et gestion des risques, le contrôle export et le développement durable