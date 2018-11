Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L’heure serait au soulagement chez Airbus. En effet, la méga-commande d’Emirates portant sur un maximum de 36 avions A380 motorisés par Rolls-Royce aurait été validée. C’est ce que rapporte La Tribune. « L'accord est sur le point d'être finalisé. Ce sera Rolls Royce », a déclaré le président d'Emirates, Tim Clark, à La Tribune et à un journaliste spécialisé allemand. Et ce, en aparté de l'APG Word Connect qui se tient à Monaco.Début octobre, Bloomberg évoquait les hésitations d'Emirates et l'impasse dans laquelle se trouvait la méga-commande. Le problème aurait concerné les performances des moteurs Rolls-Royce envisagés pour équiper les appareils, précisait le média américain.Cette commande de 16 milliards de dollars, confirmée en février dernier, était tombée à pic pour Airbus, qui avait envisagé l'arrêt du programme faute de commandes suffisantes. En effet, l'A380, un très gros porteur capable d'accueillir 575 passagers, peinait à trouver son public.