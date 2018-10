AIRBUS : Japan Air Commuter prend livraison de son premier ATR 72-600

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Japan Air Commuter (groupe JAL) a pris livraison de son premier ATR 72-600, suite à la conversion en juin de l’une de ses commandes portant préalablement sur un ATR 42-600. L’appareil est configuré avec 70 sièges. « La revue à la hausse de cette commande reflète la capacité des ATR -600 de contribuer efficacement à l’ouverture et au développement de nouvelles lignes à moindre risque, grâce à une consommation de carburant 40 % inférieure à celle de ses concurrents », explique ATR dans son communiqué.La livraison de ce nouvel appareil, plus grand, permet à Japan Air Commuter de transporter davantage de passagers vers des aéroports aux pistes courtes, où seuls des turbopropulseurs peuvent atterrir.JAC a déjà pris livraison de cinq ATR 42-600 et va introduire le premier ATR 72-600 au Japon.Pour mémoire, ATR est une coentreprise à parts égales entre Airbus et Leonardo.