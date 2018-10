AIRBUS : Manta Air va prendre prochainement livraison de deux ATR 72-600

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Manta Air, la nouvelle compagnie aérienne intérieure de la République des Maldives, a fait l’acquisition de ses deux premiers ATR 72-600 par l’intermédiaire de Nordic Aviation Capital (NAC). Le premier appareil entrera en service en novembre 2018, tandis que le second devrait rejoindre la flotte de Manta Air avant la fin de l’année. Ces avions garantiront une meilleure connectivité entre les atolls que comptent les Maldives.Ils opèreront dans un premier temps depuis l'aéroport international Velana, principal aéroport du pays, à destination de trois autres aéroports : Kudahuvadhoo sur l'atoll de Dhaalu, Dharavandhoo sur l'atoll de Baa et enfin Thimarafushi sur l'atoll de Thaa. Pour mémoire, ATR est une coentreprise à parts égales entre Airbus et Leonardo.