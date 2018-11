AIRBUS : Michael Schöllhorn nommé Directeur des opérations

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Airbus a nommé Michael Schöllhorn (53 ans) Directeur des opérations (Chief Operating Officer, COO) d’Airbus Commercial Aircraft à compter du 1er février 2019. Actuellement COO de BSH Home Appliances GmbH à Munich, il succèdera à Tom Williams (66 ans), qui prendra sa retraite le 31 décembre 2018 après 50 ans de succès dans l’industrie aérospatiale, dont 19 passés à divers postes de direction au sein d’Airbus." Michael possède une vaste expertise en matière de digitalisation, d'optimisation des processus, de fabrication, de gestion de la qualité et des sous-traitants – un atout majeur pour faire passer l'efficacité de notre système production au niveau supérieur ", a déclaré Guillaume Faury, Président d'Airbus Commercial Aircraft.Michael Schöllhorn sera directement rattaché à Guillaume Faury, qui succèdera à Tom Enders au poste de Président exécutif (Chief Executive Officer, CEO) d'Airbus après l'Assemblée générale des actionnaires, le 10 avril 2019. Il siègera également au Comité exécutif d'Airbus.Titulaire d'un diplôme d'ingénierie mécanique et d'un doctorat en régulation de l'université Helmut Schmidt de Hambourg, il a servi dans l'armée allemande en tant que pilote d'hélicoptère et officier de 1984 à 1994. Michael Schöllhorn possède une grande expérience de la fabrication et de la production, acquise au sein du Groupe Bosch. Il a notamment été, entre 2012 et 2014, Vice-président exécutif Fabrication et Qualité, et Directeur de l'unité opérationnelle mondiale châssis et capteurs de sécurité.