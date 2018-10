Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La compagnie aérienne Qatar Airways a converti cinq A350-900 actuellement en commande en A350-1000 de plus grande capacité. C'est ce qu'a annoncé Airbus. Cette modification de commande renforce le positionnement de Qatar Airways en tant que principal client de l'A350-1000, avec une flotte de 42 avions. Le fuselage de l'A350-1000 est sept mètres plus long que celui de l'A350-900 et affiche une capacité supérieure (44 sièges de plus dans la configuration cabine de Qatar Airways), qui répond aux besoins de la compagnie sur ses liaisons long-courriers en plein essor.Au prix catalogue, un A350-900 vaut 317,4 millions de dollars et un A350-1000 près de 366 millions de dollars.