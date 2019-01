AIRBUS : SMBC Aviation Capital commande 65 A320neo supplémentaires

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La société de leasing leader SMBC Aviation Capital a signé une commande ferme portant sur 65 A320neo supplémentaires (15 A321neo et 50 A320neo). Cette commande, finalisée en 2018, figure dans les chiffres des commandes de fin d'année. Elle atteint 7,47 milliards de dollars au prix catalogue. De plus, cet accord prévoit la transformation d’une commande antérieure de 15 A320neo en 15 monocouloirs A321neo de plus grande capacité, ce qui porte à 30 le nombre total d’appareils de ce type commandés par SMBC Aviation Capital.La commande de ces 65 appareils vient s'ajouter à une commande précédente de six A320neo passée en mars 2018 et porte à 71 le nombre total d'appareils de la famille A320neo commandés en 2018 par SMBC Aviation Capital." En 2018, le marché du leasing direct représentait plus de 30 pour cent de nos 800 livraisons dans le monde entier – autant que l'Europe et le continent américain réunis ", a déclaré Christian Scherer, le directeur commercial d'Airbus.