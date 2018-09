Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

ATR, une coentreprise entre Airbus et Leonardo, a nommé Stefano Bortoli en tant que nouveau président exécutif d’ATR avec effet immédiat. Cette nomination fait suite à l’arrivée de Christian Scherer la semaine dernière à la tête de la direction commerciale d’Airbus. Stefano Bortoli est actuellement président du Conseil d’Administration d’ATR et directeur de la stratégie, du développement marketing et des ventes pour la division Avions de Leonardo.