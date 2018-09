AIRBUS : a livré le premier A350-900 ULR à Singapore Airlines

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Airbus a livré le premier A350-900 à très long rayon d'action (« Ultra Long Range » - ULR) à son client de lancement Singapore Airlines (SIA). « La dernière version de l'avion A350 XWB peut effectuer des vols commerciaux sur de plus longues distances que n'importe quel autre avion grâce à une autonomie de 9 700 nm, soit plus de 20 heures sans escale », explique le groupe aéronautique, dans son communiqué. Au total, SIA a commandé sept A350-900 ULR. Ces avions sont en configuration bi-classe, avec 67 sièges en Business et 94 en Premium Economy.SIA commencera à exploiter l'A350-900 ULR le 11 octobre, date à laquelle la compagnie lancera des vols sans escale entre Singapour et New York. Avec une durée de vol moyenne de 18 heures 45 minutes, ces vols commerciaux seront les plus longs au monde. Après cette ligne à destination de New York, l'avion sera mis en service chez SIA sur deux lignes transpacifiques supplémentaires sans escale, à destination de Los Angeles et de San Francisco.