La compagnie nationale marocaine Royal Air Maroc ajoute un ATR 72-600 supplémentaire à sa flotte. Cette commande portera sa flotte totale d’ATR 72-600 à six avions. L’appareil sera livré avant la fin de l’année et sera équipé de la même cabine double classe que les autres avions ATR de la flotte actuelle de la compagnie. « L’appareil a fait ses preuves au Maroc et offre à nos passagers une cabine confortable », a commenté Abdelhamid Addou, le PDG de Royal Air Maroc.