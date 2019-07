AIRBUS : confirme ses objectifs 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Airbus progresse timidement de 0,27% à 128,06 euros sur la place de Paris, dans le sillage de ses résultats du premier semestre 2019, à l’issue desquels il a confirmé ses perspectives annuelles. Dans le détail, Airbus a publié un résultat net de 1,197 milliard d’euros sur les six mois de l'année, contre 496 millions d'euros un an plus tôt tandis que l'Ebit ajusté est passé de 1,162 milliard à 2,529 milliards d'euros. De son côté, le free cash flow ressort à -4,116 milliards d'euros lors du premier semestre 2019, contre -3,797 milliard un an plus tôt.Quant au chiffre d'affaires, il s'établit à 30,866 milliards d'euros, en hausse de 24%." La performance financière du premier semestre reflète essentiellement la montée en cadence de la Famille A320 et sa transition vers la version Neo plus efficiente, ainsi que l'amélioration continue des performances financières de l'A350 ", a commenté Guillaume Faury, le Président exécutif (CEO) d'Airbus.Au final, Airbus a confirmé ses objectifs 2019. De ce fait, le groupe prévoit toujours de livrer entre 880 et 890 avions commerciaux (contre 800 en 2018), ce qui s'accompagnera d'une hausse de l'Ebit ajusté d'environ 15 % par rapport à 2018 et un flux de trésorerie disponible (avant fusions et acquisitions et financements-clients) d'environ 4 milliards d'euros.