AIRBUS : début de semaine chargée pour le géant aéronautique

Airbus (-0,87% à 103,10 euros) a beaucoup fait parler de lui lundi à la faveur d’une triple actualité. Tout d’abord, ses commandes nettes et livraisons d’appareils à fin septembre. Ensuite, la nomination imminente du successeur de Tom Enders aux manettes du groupe. Enfin, un important contrat de cybersécurité décroché auprès du Conseil de l’Union Européenne. Entre janvier et septembre 2018, Airbus a livré 503 appareils et enregistré 256 commandes nettes d’avions.Kepler Cheuvreux note que les commandes fermes chez Airbus progressent. Les plus gros succès ont été remportés sur les A320 et les A321Neos. L'objectif d'environ 800 commandes nettes d'ici la fin de l'année est toujours réalisable, estime le bureau d'études, en supposant que les engagements de commandes enregistrés à Farnborough soient effectivement convertis en commandes fermes d'ici la fin de l'année.S'agissant des livraisons, pour l'analyste il n'y a aucun signe que l'objectif de livraison de 800 unités annuelles soit inatteignable. Novembre et décembre promettent d'être des mois de livraison actifs, mais l'entreprise avait prévenu.De son côté, Citi explique que si l'attention est généralement focalisée sur le nombre de commandes, cette fois-ci, le nombre de livraisons est plus pertinent. Globalement, l'analyste estime que l'objectif annuel d'environ 800 livraisons lui paraît tout juste réalisable.Enfin, Morgan Stanley apprécie qu'une partie de la croissance des livraisons provienne d'une augmentation des livraisons d'appareils de la famille A320. Cela est de bon augure pour la publication des résultats du troisième trimestre 2018, le 31 octobre prochain.Autre nouvelle du jour : celle concernant la succession de Tom Enders, le président exécutif d'Airbus. Selon le Figaro, le conseil d'administration du géant européen de l'aéronautique devrait désigner aujourd'hui Guillaume Faury, président d'Airbus aviation commerciale (AAC), pour prendre la tête du groupe au printemps 2019." La nomination anticipée vise à apaiser les tensions et les inquiétudes récentes concernant les récents départs de cadres", juge Kepler Cheuvreux.Cette nomination, si elle est confirmée, arrive trois mois plus tôt que prévu, puisque le calendrier initial était prévu pour la fin décembre 2018.Enfin, ce qui ne gâche rien : Airbus a déroché un important contrat de cybersécurité. Ainsi, Airbus Defence and Space a été sélectionné, par l'intermédiaire de son entité Airbus CyberSecurity, et en partenariat avec Atos, comme second maître d'oeuvre, par le Conseil de l'Union européenne pour la fourniture d'expertise, de produits, de services et de solutions de cybersécurité destinés à protéger les systèmes informatiques de 17 institutions, services et agences européennes. Le montant du contrat n'a pas été communiqué.