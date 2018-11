AIRBUS : deux satellites commandés par EUTELSAT

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AIRBUS SE 0.61% 93.4 11.92% EUTELSAT COMMUNICATIONS 0.70% 18.68 -3.86%

Eutelsat communications a commandé auprès d’Airbus Defence and Space (groupe Airbus) deux nouveaux satellites qui permettront de remplacer les trois satellites Hotbird existants à 13° Est. L’entrée en service de ces satellites tout électriques est prévue en 2022, pour desservir l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. Les nouveaux satellites renforceront et amélioreront la qualité des services de télédiffusion offerts par Eutelsat aux clients d’Hotbird, grâce à des performances plus élevées qu’actuellement, notamment sur l’Europe de l’Ouest et la Pologne."Les satellites offriront également des fonctionnalités évoluées en matière de protection et résilience du signal montant, ainsi qu'une redondance en orbite exceptionnelle", précise le communiqué.