Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le premier A220-100 de Delta Air Lines a effectué son premier vol hier. Il a décollé depuis l'aéroport de Mirabel au Québec. L'équipage de cet avion était composé de pilotes d’essais du programme A220. Au cours de ce vol de 2 heures et 53 minutes réalisé avec succès, l'équipage a contrôlé les principaux systèmes avant de procéder à l’atterrissage à Mirabel.Ce vol a eu lieu quelques jours après la sortie de l'avion du hall de peinture. Cette étape importante dans la vie de l'appareil sera suivie par des essais avant livraison et l'aménagement de sa cabine de dernière génération. La mise en service du premier A220 de Delta est prévue début 2019.Delta Air Lines est le principal client de l'A220-100 avec une commande ferme portant sur 75 avions et sera la première compagnie américaine à exploiter l'A220, devenant ainsi le quatrième opérateur de l'A220, après Swiss International Air Lines, airBaltic et Korean Air." Avec un carnet de commandes de plus de 400 appareils à ce jour, l'A220 a toutes les qualités requises pour se tailler la part du lion dans le marché des avions de 100 à 150 sièges, qui est estimé représenter au moins 7000 appareils dans les 20 prochaines années ", a affirmé Airbus, dans un communiqué.