AIRBUS : le renouvellement des dirigeants bien accueilli

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Airbus (+2,04% à 92,93 euros) a finalement achevé le renouvellement de ses dirigeants. Si le successeur de Tom Enders à la tête du groupe est connu depuis le 8 octobre dernier (le français Guillaume Faury), le géant aéronautique a révélé ce matin les noms des prochains directeur financier (Dominik Asam) et directeur des opérations (Michael Schöllhorn). Tous deux allemands. Et tous deux en provenance de l’extérieur du groupe.Cela leur permet de ne pas être concerné par les affaires de corruption qui flottent au-dessus de la précédente direction et de ne pas avoir cultivé d'inimitiés en interne. Airbus souhaite ainsi faire table rase des pratiques passées.Ainsi, Dominik Asam (49 ans) deviendra Directeur financier (" CFO ") à partir d'avril 2019. Il succèdera à Harald Wilhelm (52 ans) qui avait annoncé son départ surprise en mai dernier. Dominik Asam est directeur financier de la société de semi-conducteurs Infineon Technologies depuis 2011.Pour UBS, il s'agit d'un bon choix car Dominik Asam dispose d'un grand nombre de relations établies avec les marchés. Le bureau d'études estime qu'il apportera un regard neuf sur l'entreprise, avec une formation plus technologique, chose nécessaire. De plus, l'analyste apprécie que le directeur financier se soit concentré chez Infineon sur les rendements et marges plutôt que sur les fusions et acquisitions.En outre, UBS est également favorable à la nomination de Michael Schöllhorn (53 ans) en tant que Directeur des opérations (" COO ") d'Airbus Commercial Aircraft à compter du 1er février 2019. Il succèdera à Tom Williams (66 ans), qui prendra sa retraite à la fin de l'année après 19 passés à divers postes de direction au sein d'Airbus.Michael Schöllhorn est actuellement COO de BSH Home Appliances, une filiale du groupe Bosch spécialisée dans la fabrication d'appareils électroménagers. UBS souligne surtout l'expérience acquise dans le domaine de l'équipement automobile chez Bosch, qui lui sera utile s'agissant des processus industriels chez Airbus.En conclusion, UBS estime que ces deux nominations suggèrent que le conseil d'administration d'Airbus veut réussir à combler l'écart avec Boeing et générer des niveaux de rentabilité plus élevés.