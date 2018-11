AIRBUS : livre le premier A330-900 à la compagnie de lancement TAP Air Portugal

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

TAP Air Portugal a réceptionné le premier gros-porteur A330neo de nouvelle génération au monde. Le transporteur portugais réceptionnera 20 A330-900 supplémentaires dans les années à venir. Le premier A330-900 de TAP Air Portugal, en location auprès de Avolon, est équipé de 298 sièges aménagés en une configuration tri-classe confortable comprenant 34 sièges- couchettes en classe affaires, 96 sièges en classe Economy Plus et 168 sièges en classe économique.Cet appareil sera déployé sur des lignes au départ du Portugal et à destination du continent américain et de l'Afrique.