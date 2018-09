AIRBUS : ne négocierait plus la vente de sa filiale Premium Aerotec

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Airbus ne serait plus en négociations pour la vente de tout ou partie de sa filiale allemande Premium Aerotec. Telle sont les informations rapportées par le quotidien Handelsblatt. Il resterait encore « trop de questions opérationnelles à régler », poursuit le média allemand. Toutefois, le dossier pourrait revenir sur le devant de la scène en 2019, au moment de la succession de Tom Enders, le patron d’Airbus. Premium Aerotec est spécialisée dans la construction de structures métalliques et composites d'avions.La société réalise un chiffre d'affaires annuel de 2 milliards d'euros et compte près de 10 000 employés.