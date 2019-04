AIRBUS : nomme Jean-Marc Nasr vice-président exécutif de Space Systems

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Airbus a nommé Jean-Marc Nasr (57 ans) "Executive Vice-President Space Systems" au sein de la Division Airbus Defence and Space. Il prendra ses fonctions le 1er juin prochain, succédant ainsi à Nicolas Chamussy (51 ans), dont la prochaine nomination fera l’objet d’une communication ultérieure. Dans le cadre de sa nouvelle fonction, Jean-Marc Nasr siègera également au Comité exécutif d’Airbus Defence and Space et sera directement rattaché à Dirk Hoke, directeur général (CEO) d’Airbus Defence and Space.Jean-Marc Nasr est actuellement directeur de la région Asie-Pacifique pour Airbus et Airbus Defence and Space.Johan Pelissier (41 ans), aujourd'hui responsable Asie du Sud-Est pour Airbus Defence and Space, succèdera à Jean-Marc Nasr au poste de directeur de la région Asie-Pacifique pour Airbus Defence and Space à compter du 1er juin 2019.