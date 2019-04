AIRBUS : nomme son nouveau Comité Exécutif sous la direction de Guillaume Faury

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Airbus a nommé un nouveau Comité exécutif dirigé par son Président exécutif Guillaume Faury, suite à l’approbation du Conseil d’administration. Les changements entrent en vigueur immédiatement. « Le Comité exécutif accompagne le Président exécutif dans ses fonctions de gestion quotidienne des activités d’Airbus », explique le constructeur aéronautique. Organe exécutif de la société, il est composé des directeurs des Divisions et des principales fonctions.Outre Guillaume Faury, le Comité exécutif est composé de Dominik Asam (Chief Financial Officer), Thierry Baril ( Chief Human Resources Officer), Jean-Brice Dumont (Executive Vice-President Engineering ) et Bruno Even (Chief Executive Officer of Airbus Helicopters).Le comité compte également dans ses rangs John Harrison (General Counsel ), Dirk Hoke (Chief Executive Officer of Airbus Defence and Space ), Julie Kitcher (Executive Vice-President Communications & Corporate Affairs) et Philippe Mhun ( Executive Vice-President Programmes & Services).Figurent également au comité Christian Scherer (Chief Commercial Officer), Michael Schöllhorn (Chief Operations Officer) et Grazia Vittadini (Chief Technology Officer).