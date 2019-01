Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Mission accomplie pour Airbus en 2018 ? Selon les informations de Reuters, le géant aéronautique aurait atteint son objectif de livraison d’environ 800 avions (A220 inclus). Le chiffre définitif doit être encore validé par des vérifications en cours, mais le groupe semblerait optimiste s’agissant de sa capacité à éviter ce qui serait le premier manquement d'objectif de livraisons de son histoire, ajoute le média.Cette information s'inscrit dans un contexte où certains analystes s'interrogeaient sur la capacité d'Airbus à honorer sa promesse. En effet, le groupe a dû faire face l'année dernière à des retards de livraisons sur ces moteurs pour les A320neo et les A330neo.Si Airbus n'a pas commenté officiellement cette information, les investisseurs ont d'ores et déjà pris leur parti : le titre décolle de 5,13% à 87,85 euros sur la place de Paris et signe une des plus fortes progressions du CAC 40.Cet objectif 2018 n'a pu être atteint que par une forte accélération des livraisons sur le dernier mois de l'année. A la mi-décembre, Credit Suisse calculait que pour l'atteindre, Airbus devait livrer 119 avions en décembre, un chiffre important mais cohérent avec les livraisons effectuées en décembre 2016 (111) et décembre 2017 (127).L'analyste ajoutait que si Airbus y parvenait, il aurait fait un grand pas vers ses objectifs annuels d'Ebit (5 milliards d'euros) et de free cash flow (supérieur à 2 milliards d'euros).Seul petit bémol : Airbus avait légèrement abaissé fin octobre son objectif 2018 de livraison à 782 avions (hors A220), soit environ 800 avions (A220 inclus). Auparavant, le groupe visait près de 800 appareils (hors A220). Le géant aéronautique s'était donc ménager une petite marge de sécurité.