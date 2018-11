Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le dernier né d’Airbus, l’A330-800, vient de réaliser avec succès son vol inaugural. Ce dernier a duré quatre heures et quatre minutes. L’A330-800 représente le tout nouvel apport important à notre famille de gros porteurs efficients, a expliqué Guillaume Faury, le Président d'Airbus Commercial Aircraft. Le programme de développement de l'A330-800 comprendra quelque 300 heures d'essais en vol. « Le développement est en bonne voie pour la certification de l'A330-800 en 2019 », indique Airbus, dans son communiqué.L'A330neo comprend deux versions : l'A330-800 et l'A330-900. Ces deux gros porteurs sont équipés de nouveaux moteurs Trent 7000 de Rolls-Royce.L'A330-900, de plus grande capacité, pourra accueillir jusqu'à 287 passagers en configuration tri-classe standard, tandis que l'A330-800 offrira une capacité de 257 sièges répartis sur trois classes.Fin septembre 2018, Airbus enregistrait 224 commandes d'A330neo au total émanant de 13 clients. "D'autres commandes ne sauraient tarder ", prévient Airbus.