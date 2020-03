Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Airbus prévoit une reprise partielle de sa production en France et en Espagne ce lundi, à la suite des contrôles de santé et de sécurité effectués après la mise en place de mesures strictes. Airbus a effectué avec le soutien de ses partenaires sociaux d’importants travaux visant à garantir la santé et la sécurité de ses employés, tout en assurant la continuité de ses activités. La mise en place de ces mesures a requis l’interruption temporaire des activités de production et d’assemblage sur ses sites français et espagnols pendant quatre jours.Des mesures similaires sont appliquées à tous les autres sites du groupe dans le monde, sans interruption totale des activités. Pour toutes les autres activités hors production, Airbus continue dans la mesure du possible à soutenir mondialement le travail à distance.En février, la chaîne d'assemblage final de Tianjin (Chine) a repris ses activités après une fermeture provisoire liée à l'épidémie de coronavirus. Elle est désormais parfaitement opérationnelle.