AIRBUS : supprime 15 000 postes dans le monde, dont 5 000 en France

Airbus a annoncé des plans visant à adapter ses effectifs mondiaux et à redimensionner son activité dans l’aviation commerciale en réponse à la crise du Covid-19. Cette adaptation devrait se traduire par une réduction d'environ 15 000 postes au plus tard à l'été 2021, dont 5000 en France et 5 100 en Allemagne. Il emploie environ 135 000 personnes. Le constructeur aéronautique précise que l'activité dans l'aviation commerciale a chuté de près de 40 % au cours des derniers mois, alors que l'industrie dans son ensemble est confrontée à une crise sans précédent.Les cadences de production des avions commerciaux ont été adaptées en conséquence.Selon Airbus, le trafic aérien ne devrait pas renouer avec les niveaux pré-COVID d'ici à 2023, voire 2025.Les chiffres incluent de suppressions de postes comprennent les filiales d'Airbus Stelia, en France, et Premium Aerotec, en Allemagne. En revanche, ils n'incluent pas approximativement 900 postes résultant d'un besoin d'adaptation identifié avant la crise COVID-19 pour Premium Aerotec en Allemagne, et qui sera désormais implémenté dans le cadre de ce plan d'adaptation global." Bien que des mesures forcées ne puissent être exclues à ce stade, Airbus travaillera avec ses partenaires sociaux pour limiter l'impact de ce plan en s'appuyant sur toutes les mesures sociales disponibles, y compris les départs volontaires, les mesures de retraite anticipée, ainsi que le chômage partiel de longue durée pour les activités qui s'y prêtent " a souligné Airbus.Dans son communiqué, le groupe ne précise ni les économies ainsi permises, ni le coût de cette restructuration.