Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Arctic Aviation Assets DAC, une filiale de Norwegian Air, a conclu un accord avec Airbus afin de reporter des livraisons d'avions, incluant des A320neo et des A321LR. Le nombre d’appareils concernés et les nouvelles dates de livraison n’ont pas été précisés. L’opération doit permettre à Norwegian Air de réduire ses dépenses en capital de 570 millions de dollars pour 2019 et 2020. Le groupe norvégien est actuellement en difficulté financière.