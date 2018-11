AIRBUS : une nouvelle directrice des opérations chez Airbus Defence and Space

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Airbus Defence and Space (groupe Airbus) a nommé Barbara Bergmeier (50 ans) Directrice des opérations à compter du 1er décembre prochain. Elle siègera également au Comité exécutif de la Division. Barbara Bergmeier succède à André-Hubert Roussel (53 ans), qui a été nommé Président exécutif (« CEO ») d’ArianeGroup, une joint-venture à parts égales entre Airbus et Safran, à compter du 1er janvier 2019.Avant de rejoindre Airbus Defence and Space, Barbara Bergmeier était depuis 2014 Directrice des opérations et membre du Comité exécutif de Dräxlmaier Group, basé à Vilsbiburg, dans le sud de l'Allemagne. À cette fonction, elle assurait la gestion de 50 sites de production répartis dans 20 pays et a largement contribué au développement de la présence industrielle de l'entreprise en Asie et en Amérique.