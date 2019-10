ANA sabre ses prévisions annuelles, à cause de la guerre commerciale

Tokyo (awp/afp) - La compagnie aérienne japonaise ANA Holdings a sabré mardi ses prévisions de l'exercice 2019/20, en raison de l'impact de la guerre commerciale sino-américaine sur le transport de marchandises. Le groupe souffre aussi de faiblesses sur ses lignes internationales.

ANA anticipe désormais un repli de 15% de son bénéfice net sur un an, à 94 milliards de yens (786 millions de francs suisses). Elle prévoyait auparavant un résultat net de 108 milliards. Ses ventes devraient gagner 1,5% à 2090 milliards de yens (au lieu de 2150 milliards).

La compagnie précise que non seulement les échanges commerciaux sont touchés par le très long différend entre Pékin et Washington, mais que les vols d'affaires internationaux ne progressent pas non plus autant que la compagnie ne le prévoyait. Elle ne mentionne pas la baisse du tourisme sud-coréen au Japon, mais ce dernier a un impact négatif sur le transport aérien entre les deux pays, du fait des tensions bilatérales liées à des contentieux historiques.

ANA dit qu'elle va s'employer à réduire ses coûts autant que possible sur la deuxième partie de l'année, mais même avec des économies, ses estimations antérieures sont difficiles à tenir. A l'issue du seul premier semestre, d'avril à septembre, le résultat net a chuté de 23% sur un an à 56,8 milliards de yens, malgré un chiffre d'affaires qui a augmenté de 1,7% à 1.056 milliards de yens.

ANA, groupe qui comprend aussi des compagnies à bas coût comme Peach Aviation, a dégagé dans le même temps un bénéfice d'exploitation en baisse de 25% à 78,8 milliards de yens. La compagnie précise que l'extension de son réseau a permis de contrebalancer la faiblesse des lignes internationales.

Environ 5,17 millions de voyageurs ont emprunté en six mois des vols ANA entre le Japon et l'étranger (stable sur un an) et 23,1 millions (+3,4%) ont choisi ses avions pour des trajets intérieures. Quant aux revenus de fret, ils ont chuté de 20% sur les liaisons internationales et de 10% au Japon.

afp/vj