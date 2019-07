Air China passe commande de 20 Airbus A350-900

Shanghai (awp/afp) - Air China, l'une des trois principales compagnies aériennes chinoises, va acquérir auprès d'Airbus 20 appareils A350-900, dans un contexte de fort développement du trafic aérien dans le pays.

Le transporteur a indiqué jeudi dans un communiqué transmis à la Bourse de Shanghai avoir signé le même jour un accord avec l'avionneur européen pour une livraison par étape prévue entre 2020 et 2022.

La commande, qui doit encore être approuvée par les autorités compétentes, s'élève à 6,53 milliards de dollars (presque autant en francs suisses), selon les prix catalogue d'Airbus en 2018.

Ces 20 appareils gros-porteurs devraient permettre à Air China d'augmenter de 9,7% sa capacité de transport, a précisé la compagnie dans son communiqué.

Le trafic aérien en Chine est en pleine expansion ces dernières années.

Les aéroports du pays ont accueilli l'an dernier 610 millions de passagers (+10,9% sur un an) et cette tendance devrait se poursuivre cette année, avait annoncé en janvier l'Administration de l'aviation civile de Chine (CAAC).

Pour répondre à l'envolée du trafic, Pékin sera doté dans quelques mois d'un gigantesque nouvel aéroport futuriste dont les travaux ont officiellement pris fin en juin.

Il doit désengorger l'actuel aéroport international de Pékin-Capitale et devrait fonctionner à plein régime en 2025, avec quatre pistes d'atterrissage et une capacité de 72 millions de passagers par an.

afp/buc