Airbus : 356 livraisons d'Airbus Helicopters en 2018

23/01/2019 | 08:49

Airbus Helicopters indique avoir livré sur l'année écoulée 356 appareils et enregistré 413 commandes brutes (381 nettes), un nombre en progression de 18%, 'maintenant son leadership sur le marché civil et parapublic, tout en renforçant sa position sur le militaire'.



L'entreprise a notamment engrangé 148 commandes d'hélicoptères biturbines légers de la famille H135/H145, ainsi que 15 commandes pour le H160 de nouvelle génération. Fin 2018, le carnet de commandes était en hausse à 717 hélicoptères.



'D'importants jalons ont été franchis dans les programmes, avec notamment la mise sous tension et les essais au sol du démonstrateur technologique à propulsion électrique CityAirbus, en vue d'un premier vol prévu début

2019', ajoute le constructeur aéronautique.



