Airbus : 4 hélicoptères pour la Royal Thai Air Force

20/09/2018 | 09:42

Airbus Helicopters a enregistré une commande supplémentaire de quatre hélicoptères H225M de la Royal Thai Air Force (RTAF). Cette commande portera la flotte H225M de RTAF à 12 unités d'ici 2021.



Ces quatre nouveaux hélicoptères rejoindront la flotte existante de six H225M pour des missions de recherche et de sauvetage, des vols de recherche et des opérations de transport de troupes. L'armée de l'air recevra également deux H225M de sa commande précédente, à la fin de cette année.



Ce contrat portera également sur les services d'assistance technique sur site.



' Grâce à sa polyvalence, sa fiabilité et son endurance éprouvées, nous savons que le H225 continuera à remplir les missions les plus difficiles. RTAF peut compter sur notre centre client basé en Thaïlande pour la disponibilité continue de la flotte ', a déclaré Philippe Monteux, responsable de la région Asie du Sud-Est et Pacifique.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.