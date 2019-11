Airbus : Air Arabia commande 120 A320neo d'Airbus

18/11/2019 | 13:17

Air Arabia, le premier et le plus important transporteur low cost au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, a signé une commande ferme de 120 appareils Airbus, dont 73 A320neos, 27 A321neos et 20 A321XLR. L'accord a été signé au salon aéronautique de Dubaï en 2019.



Air Arabia a une flotte totale de 54 appareils de la famille A320, dont le A321LR. Tous les avions seront dotés d'une cabine simple classe.



A partir de 2023 offrira à partir de 2023 une autonomie sans précédent de Xtra Long pouvant atteindre 4 700 nm - 15% de plus que le A321LR et une consommation de carburant par siège inférieure de 30% à celle des avions concurrents de la génération précédente.



Christian Scherer, directeur commercial d'Airbus, a déclaré: ' Il s'agit d'un formidable soutien pour la famille A320neo, qui permettra à la compagnie aérienne de percer de nouveaux marchés. Nous nous sommes engagés à soutenir l'expansion rapide d'Air Arabia et de la région '.



