Airbus : Air Astana prend livraison de son 1er A321LR

23/09/2019 | 14:22

Air Astana, la compagnie nationale du Kazakhstan, a pris livraison de son premier A321LR.



Cet A321LR viendra s'ajouter à la flotte d'Airbus composée de 18 appareils Airbus (huit A320, quatre A321, trois A320neo et trois A321neo).



Propulsé par les moteurs Pratt & Whitney, l'A321LR d'Air Astana comprend 166 sièges en configuration à deux classes (16 sièges Business et 150 sièges en classe économique).



Avec cette nouvelle A321LR, la compagnie aérienne kazakhe poursuivra sa stratégie de croissance et d'expansion de son réseau vers des destinations européennes ainsi que des liaisons vers l'Asie.



L'A320neo et ses dérivés constituent la famille d'avions monocouloirs la plus vendue au monde, avec plus de 6 500 commandes passées par plus de 100 clients.



