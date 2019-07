Airbus : Air France-KLM commande 60 A220-300

30/07/2019 | 18:17

Air France-KLM a signé un protocole d'accord portant sur 60 A220-300 pour la modernisation de sa flotte. Ces A220 seront exploités par Air France.



L'A220 est le seul avion conçu pour le segment de marché des 100 à 150 sièges. L'A220 combine un aérodynamisme innovant, des matériaux avancés et les moteurs à turbosoufflante PW1500G Pratt & Whitney de dernière génération permettant de réduire la consommation de carburant d'au moins 20 pour cent par siège comparé aux avions d'ancienne génération.



' Cet avion garantit une efficacité opérationnelle et économique optimale et va nous permettre de continuer à améliorer notre empreinte environnementale grâce à la faible consommation de carburant et à la réduction des émissions de CO2. Cet avion est aussi parfaitement adapté à notre réseau domestique et Européen et permettra à Air France d'opérer de façon plus efficace sur son réseau court et moyen-courrier ' a déclaré Benjamin Smith, Directeur Général du groupe Air France-KLM.



Air France exploite actuellement une flotte de 144 appareils Airbus.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.