Airbus : Air New Zealand prend livraison de son 1er A321neo

05/11/2018 | 10:29

Air New Zealand est devenu le nouvel opérateur de l'A321neo à la suite de la livraison de son premier avion ce week-end. Au total, Air New Zealand a commandé 20 appareils de la famille A320neo.



Le premier A321neo d'Air New Zealand est peint avec l'emblématique livrée noire de la compagnie. L'appareil est équipé des moteurs Pure Power Pratt & Whitney et peut accueillir 214 passagers dans un aménagement en classe unique.



Air New Zealand est un important opérateur de la famille A320, avec un total de 30 A320ceo actuellement en service sur ses liaisons intérieures, trans-Tasmaniennes et des îles du Pacifique.



Avec plus de 6 100 commandes reçues de plus de 100 clients, la famille A320neo a conquis près de 60% du marché.



