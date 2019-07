Airbus : Aircalin réceptionne son premier A330neo

30/07/2019 | 17:12

La compagnie néo-calédonienne Aircalin a réceptionné le premier de ses deux A330-900 à l'occasion d'une cérémonie qui s'est déroulée à Toulouse.



Avec le second appareil qui sera livré ultérieurement au cours de l'année 2019, la compagnie remplacera ainsi ses deux A330 actuels. Aircalin est également client de l'A320neo et remplacera ses deux A320 actuels pour exploiter deux A330-900 et deux A320neo.



Ces nouveaux appareils offrent ainsi 26 sièges en classe affaires, 244 sièges en classe économique et, pour la première fois, 21 sièges en classe Premium Economy.



Ces A330neo renforceront la capacité et les voyages sans escale entre la Nouvelle Calédonie et le Japon, l'Australie et les îles du Pacifique.



