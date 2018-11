Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AIRBUS SE 0.27% 93.69 12.54% SAFRAN -0.09% 108.75 26.70%

Airbus et Safran, les sociétés coactionnaires d’ArianeGroup, ont proposé au Conseil d’administration de l’entreprise de nommer André-Hubert Roussel (53 ans), actuellement Directeur des opérations d’Airbus Defence and Space, pour succéder à Alain Charmeau (62 ans) en qualité de Président exécutif (« CEO ») d’ArianeGroup, à compter du 1er janvier 2019.André-Hubert Roussel a été nommé Directeur des opérations d'Airbus Defence and Space en 2016, et siège depuis cette date au Comité exécutif de la Division. Il siège également au Conseil d'administration d'ArianeGroup depuis juillet 2018.Alain Charmeau, dirigeant émérite du secteur aéronautique et spatial, prendra sa retraite en 2019, au terme d'une phase de transition qui s'étendra du 1er janvier au 31 mars 2019. Au cours de cette période, il exercera les fonctions de conseiller spécial auprès du nouveau Président exécutif d'ArianeGroup.