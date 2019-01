Airbus : ArianeGroup étudie la possibilité d'aller sur la Lune d'ici 2025

Ce contrat entre ArianeGroup, contrôlé par Safran et Airbus et l'Esa, a été signé pour un an.

L'objectif de cette mission lunaire serait l'exploitation du régolithe, un minerai duquel il est possible d'extraire eau et oxygène, permettant ainsi d'envisager une présence humaine autonome sur la Lune, et aussi de produire le carburant nécessaire à des missions d'exploration plus lointaines, précise ArianeGroup dans un communiqué.

"Ce premier contrat (...) est une étape importante pour ArianeGroup, qui travaille depuis longtemps sur des propositions technologiques en matière de service de logistique spatiale, déclare André Hubert Roussel, président exécutif d'ArianeGroup, cité dans le communiqué.

