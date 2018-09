Airbus : Christian Scherer est nommé directeur commercial

13/09/2018 | 17:37

Airbus annonce la nomination de Christian Scherer au poste de directeur commercial (CCO), en remplacement d'Eric Schulz, qui a décidé de quitter l'entreprise pour des raisons personnelles.



Christian Scherer commencera sa nouvelle mission avec effet immédiat. Il relèvera de Tom Enders, PDG d'Airbus.



Tom Enders, PDG d'Airbus, a déclaré: ' Au cours de ses diverses missions, j'ai beaucoup apprécié son état d'esprit international, sa vision stratégique et son énorme expertise commerciale. '



Christian Scherer, PDG d'ATR depuis octobre 2016, a occupé de nombreux postes de direction au sein du groupe. Il a débuté sa carrière chez Airbus en 1984. Il était responsable des contrats, des marchés de la location et directeur adjoint des ventes, ainsi que chef de la stratégie et des programmes futurs.



Chez Airbus Defence and Space, il a dirigé le marketing et les ventes.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.