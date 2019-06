Airbus, Daher et Safran s'associent sur un démonstrateur d'avion à propulsion hybride

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Airbus, Daher et Safran ont annoncé lundi une collaboration visant à développer un démonstrateur d'avion à propulsion hybride distribuée, baptisé EcoPulse et dont le premier vol est prévu à l'horizon 2022. Les trois groupes ont effectué cette annonce à l'occasion de l'ouverture du salon aéronautique du Bourget.

PRINCIPAUX POINTS DU COMMUNIQUE:

-Ce projet, initié par le CORAC (Conseil pour la Recherche Aéronautique Civile) et soutenu par la Direction générale de l'aviation civile (DGAC), a pour objectif de développer des technologies afin d'améliorer l'efficacité environnementale des avions et répondre aux besoins des nouvelles mobilités aériennes.

-La démarche globale comprend trois axes de recherche et développement : le système propulsif hybride distribué sera fourni par Safran, l'optimisation aérodynamique de la propulsion distribuée, l'implantation de batterie à haute densité énergétique ainsi que son utilisation pour le pilotage de l'aéronef sera réalisé par Airbus, tandis que l'installation des composants et systèmes, la réalisation des essais en vol, l'analyse globale et la construction réglementaire seront menées par Daher, via la plateforme TBM.

