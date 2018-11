Airbus : Delta Air Lines commande 10 Airbus A330-900

16/11/2018 | 16:44

Delta Air Lines a commandé 10 avions Airbus A330-900 supplémentaires, augmentant ainsi son carnet de commandes A330neo de 25 à 35 appareils.



Delta et Airbus ont également convenu de différer 10 A350 XWB précédemment commandés pour 2025-26 afin de s'adapter à la stratégie de croissance à long terme de la compagnie. Delta exploite actuellement 11 A350-900 et en attend quatre autres en 2019-2020. La flotte A330 de Delta compte aujourd'hui 42 avions gros-porteurs.



'L'efficacité opérationnelle et une expérience passager exceptionnelle sont au coeur de la recette du succès de Delta, et le choix de l'A330-900 en dit long', a déclaré Christian Scherer, directeur commercial, Airbus.



