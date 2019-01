Airbus : Delta Air Lines commande 15 Airbus A220

09/01/2019 | 15:43

Delta Air Lines a passé commande de 15 A220 supplémentaires, portant ainsi à 90 le nombre d'avions commandés par la deuxième plus grande compagnie aérienne au monde.



Les commandes supplémentaires portent sur les premiers modèles A220-300 de la compagnie aérienne qui a également converti plusieurs commandes précédentes d'A220-100 en A220-300 plus grands, portant ainsi à 50 le nombre d'A220-300 commandés.



' Ces A220 supplémentaires, qui permettront à Delta de poursuivre le renouvellement stratégique de sa flotte et d'améliorer encore l'expérience client, représentent un excellent investissement pour nos clients, nos employés et nos actionnaires pour les dix prochaines années ', a déclaré Gil West, Chief Operating Officer de Delta.



' Avec un carnet de commandes de plus de 500 appareils à ce jour, l'A220 a toutes les qualités requises pour gagner une grande part du marché des avions de 100 à 150 sièges, qui, d'après les estimations, devrait représenter au moins 7 000 appareils dans les 20 prochaines années ' indique Airbus.



