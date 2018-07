Airbus : EBIT ajusté doublé au 1er semestre

26/07/2018 | 08:52

Airbus publie un BPA plus que divisé par deux à 0,64 euro pour les six premiers mois de 2018, mais un EBIT ajusté doublé à 1.162 millions d'euros avec notamment l'amélioration du programme A350, ainsi que la transition et l'accélération des cadences de l'A320neo.



Le chiffre d'affaires du constructeur aéronautique se montre stable (-1%) à 25 milliards d'euros, reflétant le mix de livraisons d'avions commerciaux, les changements de périmètre et la baisse du dollar. Il a enregistré 206 commandes nettes d'avions commerciaux.



Pour l'ensemble de 2018, Airbus prévoit de livrer environ 800 avions commerciaux, exclusion faite de la famille A220. Avant fusions et acquisitions, il anticipe un EBIT ajusté d'environ 5,2 milliards d'euros (environ cinq milliards en incluant l'A220).



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.