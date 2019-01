Airbus: Enders exhorte le Royaume-Uni à éviter un Brexit sans accord

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Tom Enders, le président exécutif d'Airbus, a exhorté mercredi le Royaume-Uni à éviter un Brexit sans accord, prévenant que dans le cas contraire le groupe européen d'aéronautique serait contrait de prendre des décisions "potentiellement dommageables" pour le pays.

"Le secteur aéronautique britannique est désormais au bord du précipice. Le Brexit menace de détruire un siècle de développement basé sur l'éducation, la recherche et le capital humain. S'il y a un Brexit sans accord, Airbus devra prendre des décisions potentiellement dommageables pour le Royaume-Uni", a déclaré le dirigeant dans un message vidéo, selon un transcript communiqué jeudi par Airbus.

"N'écoutez pas la folie des Brexiters qui affirment que, parce que nous avons d'importants sites ici, nous ne partirons pas et serons toujours présents. Ils se trompent", a poursuivi le dirigeant. "Bien sûr, il n'est pas possible de prendre nos plus grandes usines et de les déplacer dans d'autres parties du monde immédiatement. Néanmoins, l'aéronautique est une activité de long terme et nous pourrions être obligés de rediriger de futurs investissements dans le cas où un Brexit sans accord surviendrait", a prévenu le dirigeant. "Et ne vous méprenez pas : de nombreux pays adoreraient construire les ailes des avions Airbus", a insisté le président exécutif du groupe.

"Si vous êtes vraiment sûrs que le Brexit est ce qu'il y a de mieux pour la Grande-Bretagne, unissez-vous et parvenez à un accord pragmatique qui permette un Brexit ordonné", a conclu Tom Enders.

Airbus affirme employer plus de 14.000 personnes au Royaume-Uni et soutenir 110.000 emplois via ses programmes.

