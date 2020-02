Airbus : Green Africa Airways, la compagnie aérienne nigériane basée à Lagos, a signé un protocole d'accord pour 50 A220-300. ...

Christian Scherer, Chief Commercial Officer d'Airbus, a ajouté depuis le salon aéronautique de Singapour : « Nous sommes enthousiasmés par le projet Green Africa, son ambition légitime et son professionnalisme, qui se reflètent dans le choix judicieux de ses actifs opérationnels. Les caractéristiques uniques de l'A220 permettront à la compagnie aérienne de proposer des destinations et des itinéraires jusqu'ici considérés comme non rentables. Nous sommes impatients de collaborer avec Green Africa et d'accompagner son développement avec l'avion le plus efficient de sa catégorie. »

Babawande Afolabi, fondateur et directeur général de Green Africa Airways a déclaré : « Nous sommes extrêmement fiers d'annoncer avec Airbus la plus grosse commande d'A220 jamais enregistrée sur le continent africain. L'histoire de Green Africa est marquée par un esprit d'entreprise audacieux, une vision stratégique et un ferme engagement à s'appuyer sur la puissance du transport aérien pour créer un avenir meilleur. »

Press Release

À propos d'Airbus

Airbus est un leader mondial de l'aéronautique, de l'espace et des services associés. En 2019, le groupe a publié un chiffre d'affaires de 70 milliards d'euros avec un effectif de quelque 135 000 personnes. Airbus propose la famille d'avions de ligne la plus complète qui soit. Airbus est, en outre, le leader européen dans le domaine des avions de mission, de ravitaillement en vol, de combat et de transport. Par ailleurs, l'entreprise est également un leader de l'industrie spatiale. Enfin, dans le domaine des hélicoptères, Airbus propose les solutions civiles et militaires les plus performantes au monde.

À propos de Green Africa

Green Africa (greenafrica.com) est une compagnie aérienne de qualité basée à Lagos, au Nigeria. La nouvelle compagnie aérienne offrira des services de transport aérien sûrs, fiables et abordables à un public plus vaste et apportera une contribution significative au développement économique du Nigeria et du continent africain. Fondée et dirigée par Babawande Afolabi, Green Africa Airways s'est vu décerner sa licence de transporteur aérien par le gouvernement nigérian. Green Africa Airways s'appuie sur un groupe de leaders industriels emmenés par Tom Horton, ancien président et CEO d'American Airlines, Wale Adeosun, fondateur et CEO de Kuramo Capital, William Shaw, CEO d'InterJet, Virasb Vahidi, ancien CCO d'American Airlines et Gbenga Oyebode, fondateur et président d'Aluko & Oyebode.

